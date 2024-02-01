Генпрокуратура заинтересовалась историей магнитогорской пенсионерки, живущей в подвале

Пожилая женщина живет на цокольном этаже на протяжении 12 лет

Прокуратура Челябинской области по поручению заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева проверит историю пожилой женщины из Магнитогорска, которая живет в подвале многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Историю нахождения в подвале рассказали в пресс-службе Народного фронта Челябинской области. 88-летняя женщина живет на цокольном этаже дома в течение 12 лет. По словам пенсионерки, она осталась без жилья после того, как ее обманули недобрые люди. Неравнодушные жители Магнитогорска пустили пожилого человека жить в подвал. Туда же ей приносят пенсию.

По данным ОНФ региона, в подвале стоит сырость, а антисанитария способна подорвать здоровье пожилого человека в считаные дни.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов социальной защиты и Социального фонда по своевременному выявлению пожилого человека, нуждающегося в помощи, и оказанию необходимых социальных услуг», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

При выявлении нарушений закона будут приняты меры к их устранению.