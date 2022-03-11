Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к «Инстаграму»

Ведомство хочет признать компанию Meta экстремистской организацией

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, а также требует признать компанию Meta экстремистской организацией. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом „О противодействии экстремистской деятельности“ Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) Генеральной прокуратурой РФ в Следственный комитет Российской Федерации направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ранее стало известно, что корпорация Meta разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.

Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.

Добавим, СК России возбудил дело о призывах к насилию в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta.