Генпрокуратура РФ организовала проверки по жалобам жителей Челябинской области

Заместитель прокурора Сергей Зайцев встретился с южноуральцами

24 обращения поступило в прокуратуру РФ от челябинцев в ходе личного приема заместителя генерального прокурора Сергея Зайцева. Замглавы ведомства прибыл в Челябинск 8 июня, провел ряд встреч и выездов, выслушал горожан. В региональной прокуратура рассказали, с какими вопросами обратились челябинцы к представителю федерального ведомства.

Сергей Зайцев начал свой рабочий визит в Челябинск с прокуратуры региона, где его уже ждали люди для личного приема. 24 обращения поступило от челябинцев к заместителю генпрокурора РФ. Среди них — несоответствие детских игровых площадок нормативным требованиям, необходимость оборудования пешеходного перехода у школы искусств в г. Челябинске.

«Жителей региона обращались с проблемами содержания автомобильных дорог общего пользования, нарушения жилищного законодательства, незаконных удержаний из пенсий, охраны окружающей среды, незаконных рубок леса, правомерности действий должностных лиц службы судебных приставов и другими», — пояснили в прокуратуре.

Бизнесмены указали на несвоевременную оплату исполненных государственных контрактов, самовольно размещенные нестационарные киосков, а также на неправомерный запрет на совершение регистрационных действий и арест недвижимого имущества.

По этим вопросам инициировано проведение прокурорских проверок, результаты которых поставлены на контроль.

Также Сергей Зайцев провел рабочие встречи с прокурором области Кареном Габриеляном, и. о. главного федерального инспектора Надеждой Мангилевой, начальниками УФСБ, УМВД, СУ СК России Дмитрием Ивановым, Михаилом Скоковым и Петром Решетниковым. На встрече обсудили положение дел в регионе, состояние законности, проблемы борьбы с преступностью и межведомственное взаимодействие.