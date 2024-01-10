Генерального директора челябинского аэропорта отстранили от должности

Виталий Кашин устроил дебош в самолете

Отстранен от должности гендиректор аэропорта Челябинска Виталий Кашин, сообщили в сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг».

Руководитель воздушной гавани 6 января летал в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании «Россия» и позволил себе в грубой форме оскорбить экипаж. В Пулково Виталия Кашина задержали полицейские и составили административный протокол по статье «Хулиганство».

«За недопустимое поведение и не соответствие стандартам и ценностям гендиректор отстранен от занимаемой должности», — прокомментировали в сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг».