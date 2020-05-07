Генеральная репетиция воздушного парада состоялась в Челябинске

Летчики провели тренировку важнейшего полета.

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Летчики из Челябинска провели тренировку воздушного парада. 9 мая на самолетах СУ-34 будет совершен полет сразу над несколькими городами. В кабинах боевых машин будут размещены знамена, штандарты и портреты ветеранов, таким образом Бессмертный полк примет участие в параде.

«Мы полетим на воздушный парад, посвященный 9 мая. На СУ-34, боевым порядком — 4 самолета. Взлет по одному, интервал — минута. В воздухе мы соберемся в звено и продолжим полет на минимальных интервальных дистанциях в 10-15 метров. Выполним пролет над Екатеринбургом, Верхней Пышмой и вернемся в Челябинск. 9 мая — это праздник для всех, это величайшая честь участвовать в воздушном параде», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ старший летчик Иван Иванов.

Перед парадом все летчики долго тренировались. Сначала в воздух поднимались только по два самолета, сейчас — уже по четыре. Всего в параде примет участие шесть самолетов.

«Ребята на своих плечах несут достаточно большой груз ответственности. Они, по возможности, покажут все то, чтобы в очередной раз доказать, что деды могут гордиться своими сыновьями и внуками», — прокомментировал ситуацию заместитель командира 21-ой Гвардейской авиационной дивизии Александр Шкребтий.

Военная авиатехника поднимется в воздух 9 мая в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале. Над Вечным огнем в Челябинске самолеты пролетят 9 мая в 12:00.