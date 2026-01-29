Гендиректор ММК выступил с лекцией перед участниками программы «Герои Южного Урала»

Павел Шиляев рассказал об истории и развитии предприятия

В рамках третьего модуля региональной программы «Герои Южного Урала» с лекцией для ее участников выступил генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев.

«Для нас, как для лидера отечественной металлургии, крайне важно, чтобы будущие руководители региона хорошо знали о Группе ММК, наших достижениях и вкладе в развитие города. Нам есть что показать и чем гордиться. Кроме того, для меня лично это ценная возможность пообщаться с новым поколением управленцев, услышать их мысли и идеи, это будущие лидеры нашей экономики», — подчеркнул Павел Шиляев.

Участники программы смогли пообщаться с руководителем предприятия и задать ему вопросы.

Кадровая программа «Герои Южного Урала» рассчитана на год. За это время ветераны СВО должны пройти четыре образовательных модуля и стажировку под руководством наставников. Третий модуль завершится 30 января. Участникам предстоит пройти итоговый тест и устный экзамен.