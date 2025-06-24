Гендиректор ММК Павел Шиляев стал 116-м почетным гражданином Магнитогорска

С ходатайством в горсобрание обратился коллектив меткомбината

В Магнитогорске появился новый 116-й почетный гражданин. Решением городского Собрания звание присвоено генеральному директору градообразующего комбината Павлу Шиляеву, сообщает пресс-служба парламента.

Как сообщил председатель МГСД Александр Морозов, ходатайство о присвоении звания руководителю Магнитки поступило от коллектива комбината, на котором Павел Шиляев проработал 32 года, пройдя путь от инженера до гендиректора.

«Под руководством Павла Владимировича ПАО „ММК“ достигло высоких показателей по всем направлениям деятельности, укрепив свою лидерскую позицию среди металлургических предприятий России. Налоговые платежи предприятия только в 2024 году в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 79,3 миллиарда рублей. Расходы комбината на реализацию социальных и благотворительных программ в прошлом году составили 4,5 миллиарда рублей», — напомнил Александр Морозов.

Отдельного он отметил деятельность комбината по регулярной отправке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, а также поддержку участников СВО и членов их семей.

Павел Шиляев является кандидатом технических наук, автором нескольких патентов, с 2015 года — депутат Заксобрания Челябинской области; награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» и медалью «За заслуги в законотворческой деятельности».