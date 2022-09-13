Геммолог Олег Джумаев: большинство драгоценных камней в украшениях южноуральцев — поддельные

Челябинский эксперт по сапфирам и бриллиантам рассказывает о фальшивках с Пятой авеню и дорогих уральских самоцветах

Кварц по цене сапфира

«Давненько я не встречал, чтобы сапфир подделывали такой дешевкой. Но вообще подделки попадаются сплошь и рядом. По моим ощущениям, 80% из того, что носят на себе люди, не является тем, за что их выдавали продавцы»,

— считает Олег Джумаев.

«Это полная ерунда! Определить подлинность камня на глаз невозможно. Забавно, что многие клиенты тоже ожидают, что я просто посмотрю на камень и скажу им, что это такое. Для них сюрприз, что для этого необходимо дорогое оборудование»,

— делится наш собеседник.

«Муассанит вообще не имеет ничего общего с бриллиантами. Он коварен тем, что вы проверяете его прибором, и тот показывает: это бриллиант. Более того, по твердости муассанит лишь немногим уступает алмазу. Аферисты быстро смекнули, что к чему, и стали активно подделывать бриллианты с помощью муассанита. Не буду говорить, сколько заплатил тот человек за псевдобриллиант, но он очень расстроился»,

— рассказывает Олег Джумаев.





Подделка с Пятой авеню

«Как-то одна дама принесла мне на проверку украшение с сапфиром, которое она купила на Пятой авеню в Нью-Йорке. Пятая авеню — это улица, где расположены магазины самых дорогих и роскошных ювелирных брендов. И вот в одном из них наша соотечественница купила сапфир, который оказался искусственным. Если даже в нью-йоркских бутиках торгуют подделками, то что уж говорить о нашем ювелирном массмаркете, где царит полный хаос. В том числе потому, что у государства просто нет ни специалистов, ни оборудования для контроля качества драгоценных камней на рынке»,

— отмечает Олег Джумаев.

«Рубины научились синтезировать еще в конце XIX века. Технология синтеза одна из самых дешевых. Сырье — оксид алюминия, то есть обычный полировальный порошок. В Советском Союзе рубины выращивали буквально тоннами, и цена им — три копейки за ведро. Абсолютно все рубины в советских украшениях были искусственными. Однако люди этого не знают и хранят как семейные реликвии (бывает, даже с оригинальными ярлыками!) вещи, которые на самом деле не представляют особой ценности»,

— утверждает эксперт.

Тени в минералогическом раю

«Меня это удивляет и удручает: мы живем в регионе, который называют минералогическим раем, но ничего не знаем о его подземных богатствах. А ведь у нас есть камни, которые могут стоить столько же или дороже, чем бриллианты и натуральные рубины»,

— подчеркивает эксперт.

«Когда я рассказываю людям об этих камнях, то оказывается, что они знать о них не знали и видеть не видели. Потому что в массовой продаже их нет. Да и сами люди, живя на Урале, к уральскому камню достаточно равнодушны. Те, кто им интересуются, как правило, не челябинцы»,

— сетует Олег Джумаев.

До 80% драгоценных камней, которые носят на себе жители Южного Урала, — синтетика или подделка. В этом уверен Олег Джумаев — единственный в Челябинске геммолог, или специалист по драгоценным камням. Корреспонденты ИА «Первое областное» встретились с экспертом и выяснили, почему люди готовы платить бешеные деньги за фальшивки и какие уральские камни стоят дороже бриллиантов и рубинов.В самом начале нашей беседы к Олегу Джумаеву пришел ювелир Андрей Попов с просьбой проверить камень в сделанном им по заказу перстне. Визитер пояснил, что клиент купил камень за границей как желтый сапфир, но в процессе работы у мастера возникли сомнения в подлинности самоцвета. Изучив минерал под микроскопом, геммолог опасения гостя подтвердил: в лучшем случае это облагороженный или синтетический сапфир. Но дальнейшая проверка специальными приборами на теплопроводность, изотропность и преломление света показала, что это кварц, причем искусственный.Геммолог — профессия в принципе редкая. А в Челябинске особенно, как бы странно это ни выглядело для центра региона, славного своими минеральными сокровищами. В лучшие времена в городе работало всего два эксперта по самоцветам, а после отъезда одного из них Олег Романович остался один.Когда наблюдаешь за его работой, вспоминаются кадры из фильмов, где киношные знатоки определяют подлинность драгоценных камней (прежде всего бриллиантов, конечно), просто повертев их на свету.Но бывает, что ошибаются даже приборы. Олег Джумаев вспоминает такой случай. Несколько лет назад один довольно известный в Челябинске человек, который ныне живет за границей, принес ему на проверку кольцо с крупным бриллиантом почти в 4 карата, купленное в США. Хозяин был уверен в подлинности камня и принес показать его Джумаеву просто как старому другу. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что бриллиант вовсе не бриллиант, а искусственный муассанит.По словам эксперта, самый большой вал искусственных и поддельных самоцветов сейчас идет из Юго-Восточной Азии и Турции. Люди едут в отпуска и привозят оттуда рубины и сапфиры, купленные чуть ли не на пляже, а потом удивляются, что стали обладателями куска стекла за несколько сотен долларов. Но в последнее время немало поддельных камней стало появляться из западных стран, причем зачастую поддельными оказываются камни с сертификатами.Самое интересное, что подделками рынок был полон и раньше — во времена СССР, когда покупателей, по мнению многих наших сограждан, уж точно не обманывали. Правда, подделки были не такими бессовестными. Просто продавцы «забывали» указывать на ярлыках, что, например, рубины в кольцах и серьгах являются не натуральными, а синтетическими.Такая ситуация, по мнению Олега Джумаева, сложилась из-за того, что потребители одержимы стереотипом, будто самые ценные ювелирные камни — это бриллианты, рубины и сапфиры. И рынок охотно отвечает на их запрос, заваливая магазины дешевым азиатским ширпотребом. Между тем стать обладателем действительно оригинального и дорого украшения можно, просто обратив внимание на наши родные уральские камни.Например, демантоид — редкая и очень красивая разновидность граната, которую в товарных количествах добывают только на Урале. У демантоида красивый зеленый цвет, как у изумруда, а благодаря уникальным оптическим свойствам его световая игра заметно богаче, чем у бриллианта. Или очень редкий и очень дорогой уральский александрит, который в теплом свете переливается оттенками красного, а в холодном — синим и зеленым цветами. Александрит может стоить вдвое дороже бриллианта, аналогичного по весу и качеству огранки.Он убежден, что уральский камень достоин куда большего внимания, чем ему сейчас уделяют. Тем более — от земляков.