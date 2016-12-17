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Карасей с ленточными червями внутри продают в Металлургическом районе

Карасей с ленточными червями внутри продают в Металлургическом районе
ЧМЗ , караси , паразиты , гельминт , фотографии
19.12.2016 18:11:09
Карасей с ленточными червями внутри продают в Металлургическом районе

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Покупатели заметили «сюрприз» уже дома.

Дополнение к рыбе неожиданно для себя получили покупатели в рыбном отделе на ЧМЗ. Им достались караси с паразитами внутри. Теперь о гельминтах предупреждены все: фотографии попали в социальную сеть.

Жители Металлургического района, разделывая покупных карасей, наткнулись на неприятный «сюрприз». Вместе с требухой из брюшка выпали ленточные черви. Ошеломленные покупатели незамедлительно запечатлели гельминтов и поделились фотографиями в соцсетях, предупреждая о некачественном товаре.

— Вот такого карася с «сюрпризом» я купила 16 декабря в магазине АСБ в рыбном отделе. Я была в шоке, когда чистила, аж нож бросила от ужаса. Выбросила рыбу тут же,— рассказала покупательница Анна Давыдова.

Расстроенные жители ЧМЗ решили больше никогда не покупать рыбу в этом магазине. Один из них сообщил, что в самом отделе предлагают услугу по чистке рыбы, а значит, продавцы могут знать о паразитах, но не сообщать покупателям.

Фото: vk.com

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