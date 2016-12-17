Карасей с ленточными червями внутри продают в Металлургическом районе

Покупатели заметили «сюрприз» уже дома.
Дополнение к рыбе неожиданно для себя получили покупатели в рыбном отделе на ЧМЗ. Им достались караси с паразитами внутри. Теперь о гельминтах предупреждены все: фотографии попали в социальную сеть.
Жители Металлургического района, разделывая покупных карасей, наткнулись на неприятный «сюрприз». Вместе с требухой из брюшка выпали ленточные черви. Ошеломленные покупатели незамедлительно запечатлели гельминтов и поделились фотографиями в соцсетях, предупреждая о некачественном товаре.
— Вот такого карася с «сюрпризом» я купила 16 декабря в магазине АСБ в рыбном отделе. Я была в шоке, когда чистила, аж нож бросила от ужаса. Выбросила рыбу тут же,— рассказала покупательница Анна Давыдова.
Расстроенные жители ЧМЗ решили больше никогда не покупать рыбу в этом магазине. Один из них сообщил, что в самом отделе предлагают услугу по чистке рыбы, а значит, продавцы могут знать о паразитах, но не сообщать покупателям.
Фото: vk.com