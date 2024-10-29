Где запрещено выходить на лед в Челябинске: список мест

Нарушителей накажут рублем

Администрация Челябинска утвердила список мест на реке Миасс, опасных для выхода на лед в осенне-зимний и зимне-весенний периоды 2024—2025 годов. Там установят соответствующие таблички. Тех, кто будет игнорировать предупреждения, накажут штрафами, передает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

В Калининском районе запрещено выходить на лед реки Миасс в следующих местах:

рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат напротив дома № 40 по улице Университетской Набережной;

юго-западнее Зала органной и камерной музыки «Родина» по улице Кирова, 78;

на набережной напротив торгового комплекса «Набережный» по улице Кирова, 27;

в районе домов № 7б, 9а, 11, 11а по улице Набережной;

в районе Ленинградского моста и дома № 147а по проспекту Победы;

в районе сквера имени Челюскинцев со стороны ГКБ № 5;

в районе дома № 32 по улице Российской;

перед пешеходным мостом на остров Заячий со стороны дома № 2а по улице Болейко;

справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе дома № 4 по улице Болейко;

на набережной от улицы Новомеханической до дома № 6а по улице Российской.

В Ленинском районе таблички о запрете выхода на лед поставят в двух местах:

в Сухомесово в районе перекачивающей насосной станции;

на пляже «Восход» в районе домов № 86 и 88 по улице Новороссийской.

В Центральном районе также определили два опасных участка. Это:

северная часть пляжа «Городской» (250 метров до плотины гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла);

севернее бизнес-дома «Петровский» по улице Труда, 84.

В Металлургическом районе запрещено выходить на лед реки Миасс в районе остановки «Набережная» по улице Калмыкова.

«Выход на лед в местах, обозначенных запрещающими информационными знаками, влечет штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей»,— предупредили в ведомстве.

За выезд на лед на транспорте в местах, где нет таблички, разрешающей выезд, предусмотрены штрафы до двух тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юрлиц.