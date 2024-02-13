Где в Магнитогорске мобильный интернет от билайна стал еще быстрее

Улучшения коснулись не только центральной части города

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Мобильный оператор билайн завершил целый ряд обновлений на своей сети в Магнитогорске. В результате — жители и гости «города металлургов» могут выходить в интернет на возросших скоростях, а также общаться по голосовой связи с большим комфортом.

В последние месяцы прошлого года техническая команда компании активно модернизировала собственную инфраструктуру на территории Магнитогорска, уделяя особое внимание его центральной части и местах массового скопления людей. Проведенные работы позволили ускорить мобильный интернет на 30%, нарастить емкость сети и ее пропускную способность.

Например, уже сегодня ощутить позитивные изменения в качестве связи можно в общественных пространствах, которые горожане часто выбирают для прогулок и встреч с друзьями. Речь идет о мультифункциональной парковой зоне «Притяжение», недавно благоустроенном сквере Ветеранов Магнитки, сквере имени Михаила Лермонтова и прилегающем к нему Дворце творчества детей и молодежи.

Кроме того, оператор усилил 4G-покрытие в самом крупном специализированном торговом комплексе Магнитогорска «Строй Двор». Теперь посетители могут советоваться с близкими по видеозвонку перед покупкой, оперативно сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах, чтобы сделать верный выбор, а также заказывать такси до дома в каждой точке комплекса.

Между тем, связь оператора стала лучше в густонаселенных районах, жилых массивах и товариществах города, где традиционно отмечается высокая трафиковая нагрузка. В частности, благодаря запуску дополнительного оборудования, жители микрорайона Западный-2 и СНТ «Богатый остров» могут быстрее загружать тяжелые файлы, работать и учиться удаленно без зависаний.

«Ежегодно мы отмечаем кратный рост цифровой активности жителей области — челябинцы все больше времени проводят в сети, доверяя интернету решение даже бытовых задач. Поэтому для нас, как для оператора, максимально нацеленного на своего клиента, важно успевать за его увеличивающимися потребностями и продолжать предоставлять надежную связь, которая сегодня служит не только развлечением, но и является вопросом безопасности. Для этого мы постоянно развиваем нашу инфраструктуру в регионе, реализуя инновационные решения и проекты. Так, в конце прошлого года мы не только сумели значительно улучшить параметры сети в ряде крупных городов — в Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Миассе, Чебаркуле, но и запустили скоростной интернет в небольших селах и деревнях — в Горном, Кораблево, Султаново, Чекурове и др.»,

— комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.Реклама. Рекламодатель ПАО «ВымпелКом»