Где в Челябинской области сохранится аномальная жара 26 августа

Атмосферное давление в регионе становится неустойчивым

Сегодня, 26 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. С прохождением атмосферных фронтов температура местами немного снизится и будет чуть выше +20 градусов. 30-градусная жара сохранится лишь на крайнем юге, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет от +24 до +26°C. Переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске будет облачная погода с прояснениями и +26°C. Ночью возможен слабый дождь. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

Малооблачно и 24°C тепла ожидается в Миассе.

В Златоусте и Трехгорном день выдастся солнечным. Температура поднимется до +22°C. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит +28°C. Преимущественно пасмурно.

На порядок ниже — всего +18°C — будет в Бакале. Зато солнечно. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +22 до +30°C. Переменная облачность, локально пройдут кратковременные дожди. Грозы. Ветер умеренный, северо-западного направления.