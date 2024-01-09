Где в Челябинской области отменили занятия в школах из‑за морозов 9 января

Минувшей ночью местами похолодало до −30 градусов

Сегодня, 9 января, в ряде городов и районов Челябинской области отменили очные занятия в школах из-за морозов. Соответствующие сообщения опубликовали администрации.

В Магнитогорске дистанционно будут проводить уроки для учащихся с 1-го по 4-й класс первой смены. Уроки во вторую смену пройдут, как обычно, в школе.

Управление по делам образования Копейска также приняло решение об отмене занятий для младшеклассников, причем дистанционно пройдут уроки для учащихся как в первую, так и во вторую смену.

В Златоусте также отменили очные уроки для учащихся с 1-го по 4-й класс первой и второй смены.

Занятия только в первую смену для младшеклассников отменили в Карталинском районе и Южноуральске.

В Троицке в связи с морозами уроки пройдут дистанционно для учащихся с 1-го по 7-й класс первой смены.

В Миассе школьники учатся в обычном режиме, а в Кунашакском районе занятия пройдут дистанционно для всех.

Администрация Верхнеуральского района просит родителей узнавать об отмене занятий на сайтах школ.

Напомним, в Челябинске уроки пройдут дистанционно для учащихся 1—4-х классов первой и второй смены.