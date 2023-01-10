Где в Челябинской области отменили занятия в школах из‑за морозов 10 января

В большинстве городов уроки отменены для учеников 1—11 классов

Из-за морозов в Челябинской области 10 января отменили занятия в школах. Кому сегодня можно остаться дома — в материале ИА «Первое областное».

Занятия в общеобразовательных учреждениях отменили для учеников 1—11 классов первой и второй смен в Магнитогорске и Южноуральске.

В Еманжелинске также отменили занятия и предупредили, что подвоз школьников к месту учебы и обратно осуществляться не будет.

В Миассе занятия отменили только для учеников 1—7 классов первой смены.

«Сегодня, 10 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах Миасского городского округа с 1-го по 7-й классы первой смены»,— сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Озерске также отменили занятия для всех учеников в школах и предупредили, что уроки будут проходить дистанционно.

В Троицке в школу можно не ходить учащимся 1—11 классов, но только первой смены.

Напомним, в Челябинске сегодня отменены занятия для всех школьников.

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