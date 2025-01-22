Сегодня, 22 января, в нескольких городах Челябинской области отменили занятия в школах из-за морозов и сильного ветра, передает ИА «Первое областное».
В Златоусте очные занятия в обе смены отменены для учащихся 1—4-х классов.
В Кыштыме тоже отменили занятия для младшеклассников, но только для первой смены.
Дистанционно уроки сегодня проведут для учащихся 1—4-х классов также в Нязепетровском и Чесменском районах.
В Челябинске учащиеся всех классов сегодня занимаются в школах в обычном режиме.
Напомним, столбики термометров сегодня покажут от −15 до −20 градусов. Также синоптики прогнозируют шквалистый северный ветер.