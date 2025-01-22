Где в Челябинской области отменили занятия в школах 22 января

На улице холодно и ветрено

Сегодня, 22 января, в нескольких городах Челябинской области отменили занятия в школах из-за морозов и сильного ветра, передает ИА «Первое областное».

В Златоусте очные занятия в обе смены отменены для учащихся 1—4-х классов.

В Кыштыме тоже отменили занятия для младшеклассников, но только для первой смены.

Дистанционно уроки сегодня проведут для учащихся 1—4-х классов также в Нязепетровском и Чесменском районах.

В Челябинске учащиеся всех классов сегодня занимаются в школах в обычном режиме.

Напомним, столбики термометров сегодня покажут от −15 до −20 градусов. Также синоптики прогнозируют шквалистый северный ветер.