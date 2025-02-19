Где в Челябинской области отменили занятия в школах 19 февраля

Местами температура опустилась до -28 градусов и ниже

В ряде городов Челябинской области утро 19 февраля выдалось морозным, и в управлениях образования отменили очные занятия для учащихся некоторых классов, передает ИА «Первое областное».

В Магнитогорске из-за мороза занятия проведут дистанционно для учащихся с 1-го по 4-й классы первой смены.

В Трехгорном также отменили очные занятия для младшеклассников.

Очные занятия отменили в Троицке для учащихся 1 — 7 классов первой смены.

«Рекомендуем родителям самостоятельно принять решение, отправлять ребенка на занятия в школу или оставить дома. Но все общеобразовательные организации работают в штатном режиме»,— уточнили в управлении образования администрации города.

В Златоусте также отменили очные занятия для 1 — 7 классов, тоже первой смены.

В Челябинске и Миассе занятия проходят в обычном режиме.

Новость может дополняться.