Где в Челябинской области отменили занятия в школах 17 февраля

Синоптики прогнозировали похолодание до –36 градусов

Минувшей ночью столбики термометров в некоторых районах Челябинской области опустились до −36 градусов. Родители многих школьников были уверены, что занятия в образовательных учреждениях отменят. Однако не во всех муниципалитетах значительно похолодало, поэтому в школу сегодня не придется идти юным жителям трех городов. Рассказываем подробнее.

В Златоусте сегодня отменили занятия для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смен.

В администрации Карталинского муниципального района также сообщили, что отменяются занятия для младшеклассников. Вот только не уточнили, идти ли ребятам в школу во вторую смену. Вероятно, дополнительная информация будет сообщена позже.

В Магнитогорске также отменили занятия. Кому сегодня не идти в школу, можно узнать здесь.

А вот в Челябинске занятия решили не отменять.

Напомним, сегодня, 17 февраля, днем в некоторых районах Челябинской области похолодает до −24 градусов. В областном центре будет теплее. Подробнее о погоде можно узнать здесь.