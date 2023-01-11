Где в Челябинской области отменили занятия в школах 11 января

В большинстве южноуральских городов занятия пройдут очно

Несмотря на то что после нескольких холодных дней в Челябинской области температура воздуха заметно повысилась, занятия в школах в некоторых городах региона 11 января все же отменили. Рассказываем, кому сегодня можно не ходить в школу и в каких муниципалитетах.

Занятия отменили в Трехгорном, но не для всех. По данным управления образования города, дома могут остаться учащиеся 1—7-х классов. Остальным придется идти в школу.

Другие города и районы на момент публикации не сообщили об отмене занятий. Местные жители могут уточнить информацию в образовательных учреждениях или в местных СМИ.

Напомним, занятия сегодня проводят в обычном режиме в большинстве городов и районов, в том числе в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Озерске, Златоусте и других.