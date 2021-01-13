Где в Челябинской области отменили занятия из-за морозов

Минувшей ночью столбики термометров опустились до -36 градусов

Настоящие морозы пришли в Челябинскую область сегодня, 13 января. В связи с этим многие муниципалитеты решили отменить занятия для школьников, причем не только для тех, кто учится в первую смену. Рассказываем, где в Челябинской области школьникам сегодня не нужно идти в школу.

В Челябинске минувшей ночью столбики термометров опустились до −29 градусов, в связи с этим в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы-112 сообщили, что занятия отменены с 1 по 7 класс первой и второй смены.

В Магнитогорске занятия в первую смену отменили с 1 по 11 класс. Решение для школьников, учащихся во вторую смену, пока не принято.

В Златоусте отменили занятия с 1 по 4 класс первой и второй смены. Старшеклассникам придется идти учиться.

В Копейске из-за холодов отменили занятия для школьников с 1 по 7 класс первой и второй смены.

В Кыштыме дома могут остаться ученики с 1 по 6 класс, но только те, кто учится в первую смену. Решение о второй смене будет сообщено позже.

В Карталинском районе отменили занятия для учеников с 1 по 7 класс первой смены. Тем, кто учится во вторую смену, вероятно, придется идти в школу.

В Озерске не ходить в школу в первую смену также разрешили учащимся с 1 по 7 класс.

Частично отменили занятия и в Сосновском районе: дома могут остаться ученики 1–7 классов первой и второй смен.

Напомним, минувшей ночью столбики термометров в некоторых муниципалитетах области опустились до −36 градусов. Сегодня днем ожидается до −27 градусов, в Челябинске будет −24 градуса.