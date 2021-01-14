Еще вчера многие понимали, что занятия в школах Челябинской области в четверг, 14 января, отменят полностью, ведь синоптики предрекали экстремальное понижение температуры до −40 градусов. И все же только один городок в регионе принял решение об отмене занятий заранее — это Миасс. Сегодня здесь закрыты все школы в первую и вторую смену. Все остальные принимали решение утром.
В Челябинске школы закрыты полностью — не учатся дети с 1 по 11 класс.
Аналогичная ситуация в Копейске и в Озерске — все школьники с 1 по 11 класс обеих смен остаются дома.
Никто не учится сегодня в Кыштыме и в Златоусте.
В Магнитогорске отменены занятия для учеников с 1 по 11 классы, которые учатся в первую смену. Решение по второй смене еще не принято. Но еще накануне родителям разрешили не отправлять детей в школу на свое усмотрение. Главное — сообщить об отсутствии школьника классному руководителю.
Уже к вечеру четверга в Челябинской области потеплеет до −21...-26 градусов. В пятницу днем синоптики обещают −8...-13 градусов. Значит, завтра урокам все-таки быть.
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