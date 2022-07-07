Куда в Челябинске пристроить домашних животных на время отпуска

ИА «Первое областное» изучило местный рынок передержки собак и кошек

Лето — сезон отпусков. Многие владельцы домашних животных сейчас оказались перед дилеммой: либо отдыхать дома, либо найти, куда пристроить своих питомцев на время отъезда. ИА «Первое областное» узнало, какие варианты временного размещения собак и кошек доступны в Челябинске, какие услуги, на каких условиях и по какой цене предлагают зоогостиницы.

Деятельность зоогостиниц в России регламентирует ГОСТ Р 57014–2016 «Услуги по временному содержанию непродуктивных животных». Однако в отсутствие контроля ему следуют лишь самые добросовестные предприниматели. В результате на рынке царит полная самодеятельность: по словам специалистов, 90% всех зоогостиниц в Челябинске представляют собой частную передержку в квартирах и своих домах. Ни о каких упомянутых в ГОСТе индивидуальных номерах, огороженных зонах выгула и прочем там и речи не идет. Пользоваться услугами таких «гостиниц» — значит рисковать здоровьем и жизнью питомца. Благо в Челябинске есть вполне цивилизованные передержки, где вашего любимца не только накормят, напоят и за ушком почешут, но и на груминг свозят, и дрессировкой займутся (если речь идет о собаке). Вполне реально найти зоогостиницу с теми условиями и набором услуг, какие нужны именно вам.

Не конура, а отдельный номер

Многие гостиницы для собак существуют в Челябинске в формате семейных. Они представляют собой отдельное помещение для хвостатых постояльцев на частном подворье где-нибудь на окраине города. Именно такую гостиницу под названием «ЗООтель» уже десять лет содержит кинолог Виктория Семенчук.

Отель рассчитан на одновременное проживание шести постояльцев в индивидуальных номерах. Номера представляют собой комнаты площадью до 6 квадратных метров с каменным полом, окном, деревянным настилом, отоплением и вентиляцией.





Во дворе есть огороженная лужайка, на которой летом и в хорошую погоду собаки проводят весь день. Жильцов, которые дружат, сортируют по группам. Если собака агрессивна к сородичам, она гуляет отдельно. Зимой и в непогоду прогулки трижды в день по часу.

Стоимость проживания в гостинице дифференцирована: 1000 рублей за одни сутки, 1200 рублей за двое суток и 500 рублей в сутки за проживание от трех дней и более. В стоимость включено двухразовое питание кашей с мясом. Если у собаки индивидуальная диета, можно оставить запас сухого корма на все время проживания.

Для заселения потребуется предъявить ветеринарный паспорт с отметками о прививках. С собой также следует взять миску и лежак, которые можно дополнить игрушками и другими предметами, к которым привык питомец. На постой не принимают собак с агрессией к людям или с течкой.

По словам Виктории Семенчук, в среднем собак оставляют в «ЗООтеле» на 7—10 дней, летом — до месяца. Пик спроса на услуги гостиницы приходится на время летних отпусков, новогодние и майские праздники. Бывает, желающих сильно больше, чем может принять гостиница.





К тому же семейному формату относится зоогостиница, принадлежащая руководителю клуба собаководства «Миксмира» Наталье Лебедевой. Отель способен принять четырех постояльцев, хотя желающих, особенно летом и в праздники, гораздо больше: многие собаководы готовы даже прийти со своими клетками. Это может говорить о том, что рынок качественной передержки собак в Челябинске еще далек от наполнения.

Правила заселения в гостиницу строгие: помимо ветпаспорта с прививками требуется вакцинация препаратом «Нобивак КС» от собачьего аденовируса («вольерного кашля»), обработка от блох, клещей и глистов.

На передержку принимают животных с любыми неинфекционными болезнями: им будут давать таблетки и ставить уколы. В экстренном случае собаку отвезут в ветеринарную клинику.

К услугам постояльцев — отдельные комнаты с постоянной температурой 22 градуса, огороженные участки для прогулок и игр. Совместный выгул с другими собаками — только по согласованию с владельцем. Внутри и снаружи гостиницы ведется видеонаблюдение. Перед хозяином ежедневно отчитываются о том, как живет его питомец.

Стоимость проживания — 500 рублей в сутки. Питание только кормом хозяина. За дополнительную плату доступны услуги зоотакси и груминга.





Поскольку многие собаки тяжело переживают разлуку с хозяином, Наталья Лебедева рекомендует сначала познакомить питомца с гостиницей и при желании совершить пробный заезд. Если собака не приживется, плату за постой не возьмут.

Еще одна собачья гостиница, на этот раз большая, шестой год существует при кинологическом центре «Драйв». По словам руководителя центра Дмитрия Зырянова, в гостинице 10 уличных вольеров и 7 комнат внутри помещения. Центр специализируется на собаках крупных пород, но размещают жильцов любого размера.

Тех, кто собирается воспользоваться услугами гостиницы впервые, обязательно приглашают для знакомства, изучают, насколько собака контактна и способна ли долго прожить без хозяина. Обязателен ветпаспорт либо справка о здоровье собаки, выданная не ранее чем за 1—2 дня до заселения.

Прогулки с каждой собакой строго индивидуальны. Контактов между постояльцами не допускают. Даже если несколько собак принадлежат одному хозяину, каждую поселяют в индивидуальном номере или вольере. Набор услуг стандартный: содержание, кормление, выгул. Цена — 700 рублей в сутки (скидки для постоянных клиентов и при заселении более чем на 10 дней). За дополнительную плату доступны услуги дрессировки, хендлинга (подготовка собаки к выставке) и груминга.

Технологичный минимализм — для кошек

С кошками, с одной стороны, все гораздо проще, а с другой — сложнее. Проще, потому что кошкам нужно меньше места, им необязательно гулять на улице. Да и вообще у них все более стандартно, в отличие от собак. А сложнее, потому что кошки более привередливы. Еще более привередливы — их владельцы. Поэтому кошачьи гостиницы — заведения минималистичные, но в то же время более изысканные и технологичные, чем собачьи.

Гостиницы для кошек, которые мы нашли в Челябинске, весьма похожи друг на друга. Одна из них так и называется — «Гостиница для кошек». Вторая носит название «Муркина дача». Обе гостиницы предлагают к услугам постояльцев трехуровневые номера, выполненные из стекла, металла, кафельной плитки и пластика.





«Гостиница для кошек» обязуется дважды в день убираться в номерах и чистить лотки. Помимо кормления по индивидуальному графику и чесания за ушком отель предлагает услуги трансфера по городу и ежедневный фотовидеоотчет в мессенджерах о самочувствии котейки. Стоимость проживания в отеле начинается от 500 рублей в сутки (тариф Mini). На сайте гостиницы есть калькулятор. Согласно ему, можно уложиться и в 350 рублей при заселении на неделю со своим кормом и наполнителем.





В «Муркиной даче» постояльцев принимают минимум на три дня за 400 рублей в сутки. В гостинице семь номеров, причем каждый с индивидуальным оформлением по мотивам разных стран мира: Китай, Турция, Египет, Франция и др. Каждый номер дважды в день убирают, столько же раз меняют питьевую воду в миске.





По словам владелицы гостиницы Лилии Герасимовой, пик спроса на передержку кошек приходится на лето и длинные праздники. Однако после начала пандемии отель почти никогда не заполняется на 100%: люди стали редко надолго уезжать из дома. В среднем кошек оставляют в гостинице на две недели, то есть на время стандартного отпуска.

В материале использованы изображения из следующих источников: vk.com/gostinica_dlya_sobak74, murkinadacha.ru, gostinica-dlya-koshek.ru. Инфографика Алексея Луканенкова.