Где в Челябинске построят детские сады и школы

Ближайшие планы озвучили на первом в этом году аппаратном совещании в мэрии

В 2021 году Челябинск продолжит строить и выкупать уже готовые детские сады и школы. Где именно в ближайшее время появятся детские заведения, на первом в этом году аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

«Уже сегодня строятся три детских сада. Это садик на 120 мест по улице Горького, 25А и садик на 250 мест на улице Гранитная, 4. На этих объектах ведутся работы по устройству фундамента. Еще один детский сад на 260 мест будет возводиться на улице Хариса Юсупова. По последнему адресу снесены зеленые насаждения, но бюджет получит компенсацию в сумме 21,9 млн рублей, которая будет потрачена на новые зеленые насаждения», — рассказал Владимир Шамне.

Новые садики также появятся в 45-м, 49-м, 57-м микрорайонах Челябинска и в микрорайонах «Манхеттен», «Лэйк сити». Эти объекты возводятся на деньги застройщика, но город выкупит их в 2021 и в 2022 годах.

Уже на треть готова новая школа в первом микрорайоне Академ Риверсайд: строители ведут монтаж третьего этажа, вставляют окна.

Строительство еще нескольких объектов одобрено на разных уровнях.

Так, получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию, ведется подготовка конкурсной документации для проведения аукциона на строительство детского сада на 150 мест по улице Бейвеля в микрорайоне 54.

Получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию по строительству детского сада по улице Шмакова в 55-м микрорайоне.

В феврале заканчивается проектирование детского сада на 120 мест по улице Габдуллы Тукая в 55-й микроройон.

Завершен сбор исходных данных на проектно-изыскательские работы по детским садам на 150 мест в микрорайонах «Яблочный» и «Парковый-2».

Также в феврале 21 года завершится проектирование школы на 1520 мест в микрорайоне Ньютон, проектирование школы на 1100 мест в микрорайоне 33 и точно такой же школы в микрорайне 34 на Тополиной Аллее.

В марте текущего года завершится проектирование школы в микрорайоне Парковый.