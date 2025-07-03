Где пройти реабилитацию участникам СВО из Челябинской области

ЛФК, адаптационные программы, бесплатное зубопротезирование и лекарственные препараты — далеко не полный перечень вариантов поддержки

Участники специальной военной операции и их семьи в Челябинской области получают обширную поддержку. Она включает медицинскую реабилитацию, социальную адаптацию и помощь в решении различных жизненных вопросов.

В основе этой программы лежит Единый центр поддержки и реабилитации, работающий в тесном сотрудничестве с филиалом фонда «Защитники Отечества».

Участники СВО могут воспользоваться комплексными медуслугами в сети медицинских учреждений региона. Они направлены на восстановление здоровья и улучшение качества жизни. Реабилитация включает лечебную физкультуру, консультации специалистов и индивидуальные программы восстановления.

Участники СВО имеют право на бесплатное зубопротезирование в Областной стоматологической поликлинике. Они также имеют право на бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами.

В Едином центре они могут получить бесплатную юридическую и психологическую помощь. Также там есть возможность взять напрокат технические средства реабилитации и получить содействие в трудоустройстве. Кроме того, центр оказывает услуги МФЦ и проводит обучение компьютерной грамотности и информационной безопасности.

Обратившиеся в Центр могут получить помощь в приобретении автомобилей с ручным управлением. Выплата составляет 1 560 000 рублей с ежегодной индексацией от Министерства социальных отношений Челябинской области при потере одной или обеих нижних конечностей. Центр также предоставляет бесплатное обучение вождению в автошколе ДОСААФ Челябинск. Обучение бесплатно при наличии водительского удостоверения либо за 50 процентов стоимости при его отсутствии.

В каждой поликлинике назначен ответственный сотрудник по работе с участниками СВО, их семьями и семьями погибших. Медицинская помощь для данной категории граждан оказывается в порядке зеленого коридора.