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Фестиваль проводится для популяризации гастрономической идентичности территории и туризма, знакомства с многонациональными кухнями региона.
В 2025 году гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья» проводится уже в четвертый раз, его посетило более 60000 человек. 24—25 мая на площади им. Ленина г. Оренбурга с 12:00 до 22:00 можно будет попробовать фермерскую продукцию, напитки и блюда степной кухни. Среди угощений для гостей мероприятия дегтярный кофе, фруктовые и овощные коктейли, блюда узбекской, уйгурской, китайской кухни и многое другое! Вход на фестиваль свободный (0+).
В программе мастер-классы от шеф-поваров, дегустации, фотозоны, детская анимация, живая музыка, игры, подарки. Кроме того, гостей фестиваля будет ждать сюрприз — выступление легендарных музыкальных коллективов Jukebox Trio и Hi-Fi.
Также на фестивале пройдет ярмарка товаров и брендов, созданных предпринимателями и самозанятыми Оренбургской области «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье». Здесь можно будет приобрести уникальные изделия, артефакты приятных воспоминаний о посещении степной столицы от крафтовых мастеров.
На площади будет работать мобильный туристический информационный центр, где жители города и туристы смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять бесплатные информационные брошюры, туристические карты и спланировать яркий отпуск на предстоящий летний сезон по невероятным живописным местам Оренбургской области.
«В 2024 году Оренбуржье посетили более 1,2 млн гостей. В регионе доступны различные направления туризма: пешеходный, историко-культурный, экологический, событийный. У нас более 270 объектов размещения, свыше 250 интерактивных площадок и музеев, около 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий. Самые популярные из них — пешеходный проект „Семь вершин степного Урала“ и „Большая уральская тропа“, автомобильные маршруты „Реликтовая жемчужина“ и „Сила природы“, соединяющий Оренбургскую область и Республику Башкортостан. Традиционно чаще всего туристы выбирают национальный парк „Бузулукский бор“, заповедник „Оренбургский“ и „Шайтан-Тау“, курорт „Соленые озера“. Последние несколько лет особую любовь завоевал событийный туризм. Стараемся проводить в регионе яркие, колоритные мероприятия, гастрономический фестиваль „Вкусы Оренбуржья“ — одно из них», — рассказала Елена Здорова, исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.
Узнать больше о туризме в Оренбуржье и ознакомиться с программой фестиваля можно на туристическом портале Оренбургской области (https://travel.orb.ru).
Организаторами гастрономического фестиваля «Вкусы Оренбуржья» выступают Правительство Оренбургской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области (Центр «Мой бизнес» https://vk.com/poddergkaoren), администрация г. Оренбурга по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
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