Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе?

Оренбуржье приглашает провести последние весенние выходные ярко и вкусно на традиционном гастрономическом фестивале «Вкусы Оренбуржья»

«В 2024 году Оренбуржье посетили более 1,2 млн гостей. В регионе доступны различные направления туризма: пешеходный, историко-культурный, экологический, событийный. У нас более 270 объектов размещения, свыше 250 интерактивных площадок и музеев, около 50 пешеходных маршрутов и авторских экскурсий. Самые популярные из них — пешеходный проект „Семь вершин степного Урала“ и „Большая уральская тропа“, автомобильные маршруты „Реликтовая жемчужина“ и „Сила природы“, соединяющий Оренбургскую область и Республику Башкортостан. Традиционно чаще всего туристы выбирают национальный парк „Бузулукский бор“, заповедник „Оренбургский“ и „Шайтан-Тау“, курорт „Соленые озера“. Последние несколько лет особую любовь завоевал событийный туризм. Стараемся проводить в регионе яркие, колоритные мероприятия, гастрономический фестиваль „Вкусы Оренбуржья“ — одно из них»,

— рассказала Елена Здорова, исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.