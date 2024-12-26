В Челябинске активно ведутся работы по подготовке лыжных трасс для всех любителей зимнего спорта.
Пресс-служба администрации города сообщает, что сотрудники «Спортивного города» с помощью специального оборудования формируют трассы. Челябинцы уже сейчас могут насладиться красивыми пейзажами, получить заряд бодрости и отличное настроение.
В этом зимнем сезоне лыжни организованы по следующим адресам:
- Северо-Западный Экопарк — 2,5 километра. Там лыжня для классического хода;
Для классического и конькового хода подойдут лыжни:
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микрорайон «Парковый», старт с улицы Хариса Юсупова — 5 километров;
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«Никольская роща» — 2 километра;
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парк «Плодушка» — 1 километр;
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«Пионерские горки» у профилактория «Изумруд» — 5 километров;
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лыжная база по улице Лесопарковая, 2А — 5 и 3 километра.
Приятных прогулок, здоровых выходных!
Кстати, если вы только собираетесь приобрести коньки, лыжи, ледянки или снегокаты — мы собрали советы экспертов, на что обратить внимание при выборе зимнего снаряжения.