Где покататься на лыжах в Челябинске

Впереди зимние выходные, сохраняйте локации для активного отдыха



В Челябинске активно ведутся работы по подготовке лыжных трасс для всех любителей зимнего спорта.

Пресс-служба администрации города сообщает, что сотрудники «Спортивного города» с помощью специального оборудования формируют трассы. Челябинцы уже сейчас могут насладиться красивыми пейзажами, получить заряд бодрости и отличное настроение.

В этом зимнем сезоне лыжни организованы по следующим адресам:

Северо-Западный Экопарк — 2,5 километра. Там лыжня для классического хода;

Для классического и конькового хода подойдут лыжни:

микрорайон «Парковый», старт с улицы Хариса Юсупова — 5 километров;

«Никольская роща» — 2 километра;

парк «Плодушка» — 1 километр;

«Пионерские горки» у профилактория «Изумруд» — 5 километров;

лыжная база по улице Лесопарковая, 2А — 5 и 3 километра.

Приятных прогулок, здоровых выходных!

Кстати, если вы только собираетесь приобрести коньки, лыжи, ледянки или снегокаты — мы собрали советы экспертов, на что обратить внимание при выборе зимнего снаряжения.