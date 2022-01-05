На каток всей семьей! Где кататься на коньках в новогодние праздники в Челябинске?

Корреспондент ИА «Первое областное» провел ревизию городских ледовых площадок

В Челябинске стартовал сезон массового катания на коньках. На льду можно прекрасно провести время с семьей или друзьями, устроить романтическое свидание. Ледовые площадки под открытым небом есть почти в каждом районе. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал, где можно покататься на коньках в новогодние праздники в Челябинске, сколько стоят билеты и прокат.

Парк имени Терешковой

Каток является одним из самых популярных в нашем городе. Ледовая площадка оборудована на аллеях, поэтому можно кататься среди деревьев по всему парку. Каждый сеанс на катке длится полтора часа, а перерыв между ними — 30 минут. Бесплатный сеанс катания с 12.00 до 13.30. На платные сеансы стоимость билета 200 рублей, прокат коньков — 150 рублей.

Каток работает с 12:00 до 21:30, в субботу и воскресенье — до 23:00. Коньки можно взять напрокат или попросить заточить свои, а для вещей на территории парка работает гардеробная. Рядом с катком есть места быстрого перекуса и кафе. Отметим, что 7 января в 15:30 состоится праздничное мероприятие для детей — на площадке «Парад планет» развернется новогодний перфоманс.

Стоимость катания и проката коньков:

1. Вход на каток — 200 рублей за один сеанс катания (1 час 30 минут) за одного человека.

2. Прокат коньков — 150 рублей за одну пару за один сеанс катания. Коньки сдаются в прокат под залог 2.000 рублей за одну пару, либо документа, идентифицирующего личность посетителя. На один документ можно получить в прокат не более двух пар коньков. Студенческие билеты, СНИЛС, телефон и т. д. в залог не принимаются.

3. Заточка коньков — 200 рублей за одну пару.

Парк имени Гагарина

Каток в городском бору — хороший вариант провести время на природе всей семьей. Если вы пришли со своими коньками вам нужно заплатить только за входной билет и можно кататься без ограничения по времени. Стоимость билета для взрослых 150 рублей, для детей 100 рублей. Прокат коньков — 150 рублей на полтора часа.

Каток работает с 10.00 — 23.00. На территории парка работает гардеробная. Рядом с катком нету кафе или места быстрого перекуса, но они есть в самом парке культуры и отдыха. Отметим, что 7 и 8 января с 18:00 до 22:00 на катке буду проводит рождественские дискотеки.

Стоимость катания и проката коньков:

1. Вход на каток со своими коньками: взрослый билет — 150 руб, детский — 100 руб (без ограничения по времени). Касса закрывается за 30 минут до закрытия катка.

2. Прокат коньков — 150 рублей за одну пару за один сеанс катания (полтора часа). Выдача коньков закрывается за 1 час до закрытия катка.

3. Прокат ассистента фигуриста: 1 час — 100 руб, 2 часа — 150 руб.

Лыжная база на Северо-западе

Каток на лыжной базе на Северо-Западе находится в Курчатовском районе города Челябинска, троллейбусная остановка «Молдавская», напротив ТРК Фокус. Стоимость билета для взрослых 150 рублей, для детей до 14 лет 100 рублей. Каток работает ежедневно с 10.00 — 23.00.

Коньки можно взять напрокат или попросить заточить свои, а для вещей работает гардеробная. На ледовой площадке играет приятная музыка. Рядом с катком есть места быстрого перекуса и кафе. Также можно забронировать уютную беседку. Стоимость аренды 1000 руб в час.

Стоимость катания и проката коньков:

1. Вход на каток: взрослый — 150 руб, детский — 100 руб. Кататься можно без ограничения по времени.

2. Прокат коньков — для взрослых 150 рублей за одну пару, для детей 100 рублей. Коньки выдаются только под залог. Денежный от 1500 до 3000 руб, паспорт или водительское удостоверение, телефон в рабочем состоянии. Кататься можно без ограничения по времени.

Каток в Парке Пушкина

Каток находится в центре города. Стоимость билета для взрослых 150 рублей, для детей до 14 лет 100 рублей. Детям до 5 лет вход бесплатный. Каток работает 2 — 9 января — с 10:00 до 21:45. Есть прокат коньков на любой вкус.

На ледовой площадке играет приятная музыка. Внутри помещения имеется гардероб, буфет и туалет, а также скамейки, где можно отдохнуть, согреться. 5 января в 12.00 приглашаем всех на новогодний праздник на катке. В программе: игры, танцы, конкурсы и конечно призы.

Стоимость катания и проката коньков:

1. Входной билет: взрослый билет стоит 150 руб. Дети до 14 лет могут покататься за 100 руб. Детям до 5 лет вход бесплатный (при наличии свидетельства о рождении). Без ограничения времени.

2. Прокат коньков: взрослым — 150 руб./час. Дети до 14 лет −100 руб./час., двухполозные коньки 100 руб./час. Коньки выдаются под залог за каждую пару.

3. Заточка коньков — 200 рублей за одну пару.