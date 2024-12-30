Где и как провести новогодние каникулы всей семьей в Челябинской области

Те, кто отвечает за развитие туризма в регионе, составили разнообразные маршруты

Новогодние каникулы — это возможность отдохнуть всей семьей и отлично провести время. И если вы еще не знаете, куда отправиться, чем заняться и что нового узнать, можно воспользоваться советами от экспертов, отвечающих за развитие туризма в регионе. Для ряда южноуральских городов они составили маршруты, которыми поделился губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«Впереди новогодние праздники. Многие проведут их активно, вместе с родными и близкими. Мои коллеги, ответственные за развитие туризма в Челябинской области, подготовили свою версию семейных маршрутов на праздничные дни. Думаю, многим будет интересно и полезно»,— написал глава региона.

В Челябинске, например, можно сходить в парк Гагарина или посетить музей ЮУЖД.

В Магнитогорске отличными местами для семейного отдыха могут стать конный парк «Клевер», аквапарк «Водопад чудес» или парк-курорт «Притяжение».

В Златоусте можно отдохнуть в горном парке Бажова или посетить оружейную слободу «АиРовка». Отличным вариантом будет и музей Златоустовской оружейной фабрики.

В Миассе в топ мест для семейного отдыха вошли Дом купца Смирнова и ретро-пространство «Бюрократъ».

А в Сатке можно посетить музей «Магнезит» и, например, Карагайский карьер.

Еще больше интересных мест, экскурсий и развлечений можно найти на официальном туристическом портале Южного Урала.

Фото в тексте: телеграм-канал Алексея Текслера