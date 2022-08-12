Где и как любоваться августовским звездопадом жителям Челябинской области

В эти выходные — кульминация метеорного потока Персеиды

В этот уик-энд на ночном небе можно будет наблюдать одно из самых эффектных астрономических явлений года: максимальной интенсивности достигнет августовский звездопад, он же метеорный поток Персеиды. Вместе с основателем сообщества AstroChe Антоном Емельяновым и астрономом-любителем Петром Митрофановым ИА «Первое областное» рассказывает, откуда берется звездный дождь, где его наблюдать и как фотографировать.

Что такое Персеиды?

Персеиды получили свое название от созвездия Персея, где находится радиант метеорного потока, то есть условная точка на небе, из которой падают звезды. Хотя, конечно, никакие это не звезды, а крохотные камушки чаще всего размером с песчинку, максимум с кулак. Эти камушки — остатки кометы Свифта-Таттла.

«Что такое комета? Грубо говоря, это огромный кусок льда вперемешку с камнями. Когда комета приближается к Солнцу, лед плавится, и за кометой образуется шлейф из твердых частиц. Каждый год наша планета проходит через это облако камней, и они сгорают в атмосфере, оставляя эффектные следы на ночном небе», — объясняет Антон Емельянов.





Комета Свифта-Таттла пролетает вблизи Солнца примерно каждые 130 лет. Последний раз это было осенью 1992 года, и на следующий год поток Персеид был особенно мощным — до 400 метеоров в час! Сейчас он, конечно, немного ослаб — до 80—100 метеоров на пике интенсивности. Но это тоже довольно много — больше одного в минуту.

Где и как смотреть на звездопад?

Для полноты впечатлений Антон Емельянов советует любоваться Персеидами за городом. Дело в том, что в городах и других крупных населенных пунктах ночное небо засвечено электричеством. Там вообще мало что видно, кроме Луны, некоторых планет и ярких звезд.

«Кроме того, в этом году смотреть на метеоры будет мешать полнолуние», — отмечает Антон.

Найти ближайшее к вашему дому самое темное место поможет онлайн-карта светового загрязнения lightpollutionmap.info. Если ехать слишком далеко или просто неохота, то не критично: самые яркие метеоры будут видны и с балкона. Например, астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов смог сделать довольно эффектный снимок Персеид прямо из окна своей квартиры.





Кстати, Петр в январе этого года специально приезжал в Челябинскую область, чтобы сфотографировать другой метеорный поток — Квадрантиды. Предпринять путешествие длиной в 2600 километров его заставила ясная погода, стоявшая в те дни на Южном Урале. Ну и мавзолей Кесене как декорация звездопада.





Когда стемнеет, на небе нужно найти созвездие Персея. Оно находится в северной части неба, чуть ниже и правее легко узнаваемого созвездия Кассиопеи, похожего на букву W. В эту часть неба и следует устремить свой взор.

«Никаких оптических приборов не требуется. Наоборот, телескоп, зрительная труба или бинокль только сузят поле зрения, и вы ничего не увидите», — советует Антон Емельянов.

Как фотографировать метеоры?

Сфотографировать звездный дождь, в принципе, можно. Представленные выше снимки Петра Митрофанова тому доказательство. Но чтобы он выглядел именно как дождь, потребуются профессиональная техника и специальные умения. Например, Петр в течение нескольких минут или даже часов снимает звездопад на видео, а потом вырезает из него отдельные кадры с метеорами и сводит вместе в фотошопе.

Для большинства из нас этот путь не подходит. Однако сделать снимок Персеид можно и на любительский фотоаппарат или продвинутый смартфон. Главное, чтобы там были ручные настройки. Петр Митрофанов советует снимать со штатива, сериями с выдержкой 5—10 секунд. Несколько метеоров вы обязательно поймаете!

В материале использованы коллаж Алексея Луканенкова и фотографии Петра Митрофанова.