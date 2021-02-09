Где еще в Челябинской области отменяют занятия в школах из-за морозов

Минувшей ночью в некоторых городах региона столбики термометров опустились до -33 градусов

Минувшей ночью столбики термометров в некоторых районах Челябинской области опустились до −33 градусов. В связи с этим в некоторых муниципалитетах было решено отменить занятия. Рассказываем, где сегодня у школьников незапланированный выходной.

Сегодня утром в администрации Миасса сообщили, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах округа с 1 по 9 класс первой и второй смен.

В Златоусте погода еще суровее, поэтому там отменили занятия для всех школьников.

«Сегодня, 9 февраля, в связи с понижением температуры воздуха и усилением ветра ОТМЕНЯЮТСЯ занятия в школах Златоустовского городского округа с 1 по 11 класс первой и второй смен»,— сообщили в мэрии ЗГО.

Занятия отменили и в челябинских школах. У кого сегодня выходной, читайте здесь.

Часть школьников из Магнитогорска тоже может сегодня поспать подольше из-за отмены занятий.

Подробный прогноз погоды на 9 февраля можно посмотреть здесь.