Где еще отменили занятия в школах Челябинской области 10 февраля

Минувшей ночью в некоторых районах области похолодало до -35 градусов

Минувшей ночью в некоторых районах Челябинской области температура воздуха опустилась до −35 градусов. В связи с этим в некоторых муниципалитетах было решено отменить занятия в школах. Рассказываем, где у школьников сегодня незапланированный выходной.

В Миасском городском округе в связи с низкими температурами было решено отменить занятия для учащихся 1—4 классов первой и второй смен.

В пресс-службе администрации Златоуста также сообщили об отмене занятий:

«Сегодня, 10 февраля, в связи с погодными условиями отменяются занятия с 1 по 8 класс в первой и второй сменах».

Решили не пускать детей в школу в мороз и в Коркинском районе: там отменили занятия в школах для учеников 1—4 классов, но только для первой смены.

Напомним, занятия отменили и в школах Челябинска. Подробнее узнать можно здесь.

А вот школьники Магнитогорска учатся сегодня в обычном режиме.

Напомним, сегодня днем в регионе синоптики прогнозируют до −26 градусов. В Челябинске ожидается до −18 градусов. Подробный прогноз на 10 февраля можно посмотреть здесь.