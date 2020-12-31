Где челябинцам вылечить зубы в новогодние праздники — 2021

Рассказываем, какие стоматологии готовы принимать пациентов по полису ОМС и за деньги

В новогодние праздники поликлиники города будут работать по дежурному графику. Стоматологии города — тоже. Куда бежать и к кому обращаться, если в каникулы прихватит зубы?

Областная стоматология. Неотложка

Челябинск, ул. Куйбышева, 19, тел. (351) 218-00-90.

В Областной стоматологической поликлинике работает круглосуточный кабинет неотложной помощи. Обратиться сюда могут жители областного центра и всей Челябинской области — как взрослые, так и дети.

Осмотр и лечение проводят бесплатно, по полису ОМС. С 1 по 8 января кабинет работает круглосуточно.

Все остальные стоматологии города, где налажен бесплатный прием, работают по особому сокращенному графику, а где-то приема в праздники нет вообще. Приведем несколько наглядных примеров.

Стоматология № 1

Челябинск, пр. Победы, 176, тел. (351) 791-25-95.

Прием пациентов по полису ОМС будут вести 4, 5 и 9 января в первой половине дня.

Стоматология № 4

Челябинск, ул. Дзержинского, 10, тел. (351) 253-55-83.

Прием по полису ОМС будет 5, 6 и 8 января с 8:00 до 12:30. Но бесплатно здесь будут принимать пациентов лишь с острой болью. Все остальные могут вылечить зубы в платном кабинете за деньги.

Со второго числа также возобновится прием в частных стоматологиях города. За деньги можно получить помощь там.

Стоматология № 6

Челябинск, ул. Румянцева, 28, тел. (351) 729-96-09.

Прием по полису ОМС для пациентов с острой болью возможен только 4, 6 и 9 января с 7:30 до 13:30. Во все остальные дни клиника закрыта.

Дорожная стоматология

Челябинск, ул. Свободы, 88, тел. (351) 263-57-69.

Челябинск, ул. Цвиллинга, 41, тел. (351) 268-14-26.

С 1 по 10 января не работает. Прием начнется с 11 января.

Платные клиники

С платными клиниками ситуация лучше. Многие игнорируют праздники и возобновят полноценный прием уже 2, 3, 4 января.