Где челябинскому выпускнику получить высшее образование, чтобы начать службу в МЧС

На базе 11 классов можно поступить в ведомственный вуз

В преддверии Дня студента начальник управления кадровой и воспитательной работы Главного управления МЧС России по Челябинской области Алексей Кураев рассказал ИА «Первое областное», где находятся ведомственные вузы и как туда поступить.

— Алексей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, какие образовательные учреждения предлагают программы для подготовки сотрудников МЧС?

— Основной вуз — это Уральский институт государственной противопожарной службы, он находится в Екатеринбурге, но также работаем с Академией Государственной противопожарной службы МЧС России, которая находится в городе Москве, и с Санкт-Петербургским университетом государственной противопожарной службы.

— Какие специальности можно получить в эти вузах?

— Основополагающая специальность — это пожарная безопасность, техносферная безопасность, опять же с уклоном по профилю пожарная безопасность, потому как перечень дисциплин, входящий в эти курсы, — он максимально охватывает все направления деятельности, которые мы осуществляем.

— Как происходит отбор студентов в вузы?

— Летом мы работаем и информируем ребят, которые находятся в летних лагерях, посещают различные выставки, мероприятия. С осени, буквально с 1 сентября до конца декабря, мы выходим и даем информацию в школах, на родительских собраниях рассказываем о том, что вот существует такая система подготовки специалистов в системе МЧС.

Дальше те ребята, которые изъявляют желание поступить туда на обучение, проверяются по учетам МВД, ФСБ на наличие компрометирующих вещей, дальше они проходят военно-врачебную комиссию, профессиональный психологический отбор. И на них формируется личное дело сотрудников. И для того чтобы поступить, останется только сдать успешно единый государственный экзамен по дисциплинам. Личное дело уходит в учебное заведение и, соответственно, он туда приезжает поступать уже только с результатами ЕГЭ.

— Какие требования предъявляются к абитуриентам, желающим получить образование?

— Те, кто имеет желание поступать точно на обучение в вузы МЧС, должны быть в возрасте от 17 до 30 лет. Должны быть пригодны по состоянию здоровья, это подтверждается заключением военно-врачебной комиссии. Должны быть физически развиты, чтобы сдать нормативы по физподготовке, — кросс, бег, подтягивания. Нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку и на выбор физика или химия сдается. Обучение бесплатное, как и питание, проживание, обмундирование — все эти расходы оплачивает ведомство.

— Сколько длится обучение?

— Бакалавриат — четыре года, специалитет — пять лет, плюс есть программа магистратуры. И с момента поступления у курсантов начинается стаж службы, который в том числе потом входит в назначение пенсии. Это важно. Еще курсант раз в год может пользоваться правом бесплатного проезда в отпуск, место его проведения. Отучился, успешно сдал экзамен — поехал к родителям. По окончании обучения курсант гарантированно становится сотрудником МЧС и получает должность, обязуясь проходить службу не менее пяти лет в том территориальном органе управления МЧС России, которое направляло на обучение. В нашем случае в Челябинске. Сотрудник имеет право в любую точку России один раз в год съездить на любом виде транспорта — наземном, воздушном, морском. Каждый год с одним членом семьи. Все это будет компенсировано. Чем дольше ты служишь, больше стаж, тем больше каких-то привилегий. И благородная профессия.





— Куда обращаться абитуриенту, желающему поступить в ведомственный вуз?

— На территории Челябинской области в крупных муниципалитетах есть отряды федеральной противопожарной службы, при которых есть сотрудники кадрового подразделения. Также можно обратиться в ближайшую пожарную часть, где всегда подскажут контакты.

Материал создан ИА «Первое областное».