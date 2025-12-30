Газовики вернули тепло во все дома Кыштыма

Заявки о локальных проблемах оперативно отрабатываются

Вечером 29 декабря специалисты подключили к теплу все многоквартирные дома и частный сектор в Кыштыме. Теперь газовики вместе с сотрудниками управляющих компаний подключают газ для приготовления пищи, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Челябинской области.

В работе задействовано 7 бригад, состоящих из 18 человек. Также они оперативно отрабатывают заявки о локальных проблемах с теплом.

Напомним, в ночь на 29 декабря произошла авария на газораспределительной станции «Кыштым». В результате без тепла остались свыше 200 многоквартирных домов, а также дома частного сектора. Аварию удалось устранить за несколько часов, уже ночью 29-го система начала заполняться, и газовики приступили к подключению домов.