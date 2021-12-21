Газовая компания «НОВАТЭК-Челябинск» наградила лучших абонентов

Среди южноуральцев, которые вовремя оплачивают газ, разыграли денежные призы

Газовая компания «НОВАТЭК-Челябинск» провела розыгрыш денежных призов среди лучших абонентов. В розыгрыше участвовали 32 тысячи абонентов, которые весь год вовремя подавали показания счетчиков и оплачивали газ. Победителями стали 63 человека, они получили сертификаты на оплату голубого топлива.



За чистотой розыгрыша следило независимое жюри, а барабан крутили дети из детского центра помощи «Аистенок».

«Кто более независим, чем дети? Я думаю, участники могут быть на сто процентов уверены, что все честно и без подтасовки», — рассказала директор детского центра «Аистенок» Галина Синьчугова.

Победители, у которых дома только газовая плита, получат на лицевой счет тысячу рублей. Этого хватит, чтобы не платить за топливо целый год. Те, кто пользуется газовым отоплением, получили сертификат на четыре тысячи рублей.

Кроме этого победители получат персонального менеджера, к которому можно обратиться и задать вопросы по оплате газа. Также «НОВАТЭК» разыграл дополнительный приз для абонентов, которые участвуют в конкурсе шестой год подряд. Его обладателем стал житель села Кизильское.