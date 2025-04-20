Газета «Звезда» Агаповского района отмечает 90-летие

Еженедельно издание рассказывает о своих земляках, достижениях и главных событиях

Сегодня, 20 апреля, коллектив газеты «Звезда» Агаповского района отмечает 90-летие издания. Начиная с 1935 года, газета остается интересным собеседником местных жителей, информирует их о самом важном и рассказывает об интересных событиях в районе, области и страны в целом.

«На страницах издания находят отражение сельскохозяйственные темы, вопросы реализации национальных проектов, развития малого и среднего предпринимательства. Журналисты часто пишут о своих земляках, рассказывают о ветеранах, публикуют яркие семейные истории»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона, поздравляя журналистов издания, подчеркнул, что именно неподдельный интерес к людям и стремление следовать лучшим традициям отечественной печатной журналистики помогают газете сохранять доверие аудитории и служат прочной основой для дальнейшего развития.

Сейчас редакция газеты еженедельно выпускает три тысячи экземпляров.