Газета Трехгорного «Спектр» отмечает 35‑летний юбилей

Тут и последние новости, и удивительные истории земляков

Сегодня, 24 ноября, свой 35-летний юбилей отмечает одна из самых молодых газет Челябинской области — издание «Спектр» Трехгорного. На протяжении всех этих лет на ее страницах — и свежие новости, и интересные истории, и красивые фотографии, благодаря чему интерес читателей к газете не угасает.

«Издание неоднократно становилось победителем областных конкурсов печатных СМИ в различных номинациях, а журналистские работы не раз отмечались профессиональными наградами. Отличительными чертами газетных материалов были и остаются социально значимая тематика, искренняя интонация, интерес к судьбам земляков»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В юбилейный год глава региона пожелал газете дальнейшего развития, а сотрудникам редакции — новых творческих успехов.

Газету «Спектр» учредил Совет народных депутатов в 1990 году. Ее первый номер вышел 24 ноября. С 1995-го благодаря усилиям талантливых руководителей и журналистов издание начало стремительно развиваться: в газете появились тематические полосы, короткие новости, фотографии. Обновился ее дизайн. Кроме того, в разные годы при участии редакции «Спектра» издавались книги местных писателей.

Сейчас газету можно купить не только в печатном формате, но и в электронной версии.