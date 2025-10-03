Газета «Стальная искра» рассказывает о жизни в Аше уже 95 лет

Первый номер вышел в 1930 году

Сегодня, 3 октября, газета «Стальная искра» Ашинского округа отмечает 95-летие. Первый выпуск еженедельника вышел в свет в 1930 году, с тех пор газета постоянно информирует ашинцев об актуальных событиях, рассказывает об интересных героях, реализует масштабные проекты.

«Коллектив редакции уделяет большое внимание освоению современных технологий, развитию сайта, привлекает молодую аудиторию. В „Стальной искре“ трудятся увлеченные, талантливые журналисты и медиадизайнеры, которые не раз завоевывали высокие профессиональные награды»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: Константин Комышев

«Стальная искра» быстро завоевала любовь и доверие читателей благодаря искренности и ярким материалам, а также твердой гражданской позиции. До сих пор она — номер один для ашинцев, несмотря на множество других источников получения информации.

Алексей Текслер пожелал редакции покорения новых творческих высот.

Свежий номер газеты «Стальная искра» выходит каждую пятницу. На ее страницах — интересные герои и актуальные новости. Корреспонденты рассказывают о событиях не только в Аше, но и в Миньяре, Симе, Кропачево.