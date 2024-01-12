Газета «Саткинский рабочий» получила премию правительства России

Журналистов наградили в преддверии Дня российской печати

Редакция газеты «Саткинский рабочий» награждена премией правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2023 год. Журналистский коллектив отметили за развитие историко-краеведческой темы и реализацию социально значимого экологического проекта «СпасАЙ свой крАЙ». Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Премии были вручены главному редактору издания Светлане Зайцевой, заместителю главного редактора Светлане Перфильевой, корреспонденту Евгении Генераловой и программисту Наталье Скорыниной.

В приветственном слове к участникам церемонии глава кабинета министров Михаил Мишустин напомнил, что газета «Саткинский рабочий» готовится отметить 100-летний юбилей.

«Такой стаж для районного средства массовой информации — убедительное доказательство вашей популярности», — подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил, что выпуск местных изданий крайне важен, поскольку «они знают и понимают свою аудиторию как никто».

Газета Саткинского района ведет свою историю с октября 1930 года. В то время она выходила под названием «Сталинец». Шапка «Саткинский рабочий» впервые появилась в номере за 3 июня 1933 года. Нынешний главный редактор издания Светлана Зайцева также является председателем Союза журналистов Челябинской области.

Редакционный проект «СпасАЙ свой крАЙ», за который отметили газету, посвящен решению экологических проблем долины реки Ай. Светлана Зайцева рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», что проект родился три года назад, когда в период пандемии в Саткинский район хлынул поток туристов и Айская долина не вынесла такой нагрузки.

«Мы организовали в редакции круглый стол с привлечением местных депутатов, экологов, общественности, туроператоров. По итогам этой встречи мы разработали резолюцию и отправили ее в министерство экологии. Более того, при очередном визите губернатора в наш район мы передали ему газету с этой резолюцией, он заинтересовался. После этого начались подвижки: в Айской долине стали благоустраиваться места стоянок, некоторые из них были переданы в аренду туроператорам, которые стали следить за территорией береговой полосы», — сообщила Светлана Васильевна.

Сейчас в рамках проекта журналисты участвуют в экологических рейдах, выезжают на места возникновения несанкционированных свалок по жалобам жителей. Одна из недавних инициатив журналистов — ужесточение контроля за неорганизованными тургруппами.

«Для этого нужно, чтобы было больше рейдов инспекторами ООПТ. Пока их мало. Поэтому наш проект долгоиграющий и дел у нас в нем много», — добавила Светлана Зайцева.