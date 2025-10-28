Газета «Кыштымский рабочий» отмечает 95‑летие

Издание — неотъемлемая часть истории города

Сегодня, 28 октября, газете «Кыштымский рабочий» исполняется 95 лет. Все эти годы журналисты публиковали и продолжают публиковать на страницах издания главные события города и важные новости, производственные достижения, судьбы людей и общественные инициативы. К каждой публикации они подходят ответственно и с искренним вниманием к людям, благодаря чему завоевали любовь читателей.

«Доверие аудитории и многочисленные победы „Кыштымского рабочего“ в профессиональных конкурсах служат закономерным результатом труда нескольких поколений журналистов, фотографов, технических сотрудников редакции. Желаю газете новых успехов и процветания, а всем причастным к ее большой истории — крепкого здоровья и благополучия!»— поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первый выпуск газеты вышел 28 октября 1930 года. Тогда она называлась «Социалистический штурм». Год за годом издание динамично развивалось. А сейчас под рукой кыштымцев не только печатная версия газеты, но и электронная, а также соцсети, где оперативно появляются все городские новости.