Газета «Копейский рабочий» отмечает 95‑летие

Издание знакомо даже голливудским звездам

Сегодня, 21 ноября, газете «Копейский рабочий» исполняется 95 лет. Все это время на страницах издания — актуальные новости округа из сфер культуры, спорта, общества, политики, экономики. Быт горожан также в центре внимания.

«К каждой публикации журналисты подходят с ответственностью и вовлеченностью, стремлением давать читателям полезные и интересные материалы. Многие годы редакция ведет активную общественную деятельность, реализует социально значимые и патриотические проекты», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В числе таких проектов — выпуск памятных сборников о копейчанах — участниках Великой Отечественной войны.

Кроме того, газета активно развивает соцсети и взаимодействует с аудиторией. Это с каждым годом все больше укрепляет доверие горожан к изданию.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал журналистам «Копейского рабочего» вдохновения и новых интересных публикаций.

«Копейский рабочий», наверное, единственная газета, которую знают даже за океаном. С ней в руках фотографировались такие звезды, как Харрисон Форд, Джастин Тимберлейк, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Николь Кидман и многие другие. Как отмечают в редакции, это заслуга копейчанки Маргариты Тьюксберри, супруг которой работает в киностудии Universal Pictures в Лос-Анджелесе.