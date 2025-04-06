Газета «Искра» Еткульского района отмечает 90‑летие

Без малого век издание информирует читателей о важных и интересных событиях

Сегодня, 6 апреля, коллектив газеты «Искра» отмечает 90-летие издания. Все эти годы журналисты открыто и объективно рассказывают о важных событиях, которые происходят в Еткульском районе и Челябинской области, о судьбах земляков, а также реализуют масштабные медиапроекты.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что газета живет в постоянном диалоге с читателями. А активный выход в соцсети и собственный сайт помогают редакции привлекать новую аудиторию.

«В коллективе „Искры“ трудятся увлеченные, одаренные люди, которые бережно хранят и поддерживают традиции качественной, ответственной журналистики, неравнодушного отношения к малой родине, искреннего внимания к социально значимым темам»,— отметил Алексей Текслер.

Глава региона пожелал сотрудникам издания вдохновения и новых успехов, а самой газете — динамичного развития.