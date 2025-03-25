Газета Чесменского района «Степные зори» отмечает 90‑летие

Издание всегда служило интересам земляков

В марте 1935 года в недавно образованном Чесменском районе произошло большое событие: в свет вышел первый номер местной газеты «Степные зори». Новости, проблемы района, достижения чесменцев, интересные истории и многое другое содержали первые номера газеты. И до сих пор местных жителей продолжают информировать о важном и интересном.

Газета идет в ногу со временем и постоянно развивается, но всегда служит интересам земляков, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Читатели ценят газету за честную и объективную подачу материала, активную гражданскую позицию, особое внимание к социально значимым темам и судьбам людей. Коллектив редакции находится в постоянном творческом поиске, чтобы издание с каждым днем становилось интереснее, ярче, полезнее для своей аудитории, используя для этого широкие возможности современных информационных технологий»,— подчеркнул глава региона.

Он поздравил журналистов и всех сотрудников газеты с праздником и пожелал им дальнейшей плодотворной работы и вдохновения.