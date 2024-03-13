Газ к 100 тыс. участков подвели в уральских регионах за три года

В более чем 55 тысячах домов газ уже есть

В уральских регионах, в том числе в Челябинской области, за три года газ подвели почти к 100 тысячам участков. Непосредственно к газу подключены более 55 тысяч домов. Работа по социальной газификации, проводимая в рамках поручения президента России Владимира Путина, стоит на особом контроле полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, сообщили в пресс-службе полпреда.

По словам Владимира Якушева, за три года работы регионы УрФО достигли хороших результатов: заключено 145,7 тысячи договоров на догазификацию домовладений, газ подведен к 98,9 тысячи участков. Непосредственно к газу подключены 55,7 тысячи домов. Еще для 172,7 тысячи домовладений создана техническая возможность для подключения к газу.

Кроме того, правительство России направило ряду регионов дополнительные субсидии на поддержку льготных категорий граждан. Из уральских регионов в их число вошла Курганская область.

«Субсидия позволит льготным категориям жителей, в том числе участникам специальной военной операции, ускорить процесс приобретения и установки газового оборудования, быстрее подключать свои дома к газу и снижать тем самым нагрузку на семейный бюджет»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, по программе социальной газификации необходимая инфраструктура до границ участков собственников строится без привлечения их средств. Собственники участков оплачивают только проведение газа внутри их границ, а также приобретают необходимое оборудование. Для льготников, в том числе участников СВО, предусмотрены льготы.