Гастропаспорт Южного Урала сделает привлекательнее региональный туризм

Представители ресторанов заинтересованы в создании такого инструмента

Проект гастрономического паспорта Челябинской области, представленный Центром проектного развития территорий и туризма, вызвал интерес у экспертов. Представители предприятий общественного питания видят в нем множество преимуществ для региона, сообщает Bfm74.ru. Новый документ, который включает информацию о предприятиях общественного питания, местных производителях и крупных гастрономических событиях, поможет продвигать уникальные кулинарные традиции Южного Урала.

«Самое главное, чтобы рестораны были нацелены на создание рецептов, которые ярко показывают, что такое Южный Урал, через его вкус и гастрономию. Будем включать эти гастрономические особенности в туры, которые могут быть в туристических продуктах наших туроператоров», — подчеркивает Анна Троицкая, начальник управления аналитики и развития туризма.

Анна уверена, что гастропаспорт сделает туристические предложения более привлекательными для путешественников.

Шеф-повар Алексей Белкин считает, что уральская кухня включает в себя дичь, озерную рыбу, груши, яблоки и другие фрукты. Прежде всего, это разнообразные казачьи блюда, которые со временем обогатились рецептами башкирской и татарской кухни, а также кулинарными особенностями других народов, проживающих в регионе.

«Интерес к гастропаспорту, конечно, есть. Я человек, который возрождает традиции. Если мне покажется это интересным, почему бы нет?» — рассуждает Алексей Белкин.

Владелец ресторанов Gong и «Камчатка» Татьяна Старовойтова также поддерживает идею создания гастрономического паспорта. Она согласна с мнением, что это положительно скажется на туристической привлекательности региона. Однако она предлагает учитывать и вкусы приезжающих, которые могут предпочитать кухни других стран.

«Нужно учитывать культуру питания других стран, других народов. Но в целом идея классная, хорошая. Нужно учитывать регион, в котором мы живем. Это мясо, картошка, сытно очень. Плюс климат, холод, разница температур. Поэтому такая еда нам прописана», — говорит Татьяна Старовойтова.

Гастрономический паспорт доступен для ознакомления и предложений через чат-бот в Telegram и Яндекс-форму. В конце августа — начале сентября в Челябинске пройдет первая стратегическая сессия по продвижению гастротуризма. Там соберут инициативы для формирования дорожной карты развития отрасли в регионе.

