Гастроли цирков шапито предлагают запретить в Челябинской области

Регион может стать первым, где узаконят такую инициативу

Зоозащитники требуют ввести запрет на гастроли цирков шапито с выступлением диких животных по территории Челябинской области. Поводом для этого стали многочисленные нарушения прав животных и правил безопасности в шапито. Об этом сегодня, 18 октября, рассказали сами эксперты.

«Работу частных шапито в России никто не контролирует, поэтому там много нарушений. Причем опасности подвергаются и сами животные, и посетители», — замечает челябинский зоозащитник, руководитель Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Прежде всего опасение вызывают условия, в которых держат животных. Шапито, как правило, размещаются на парковках при крупных торговых центрах. В жару животные живут в тесных вольерах прямо на асфальте, а в морозы — в холодных тесных фургонах или в шатрах, которые греют при помощи тепловых пушек.

Кроме того, замечает зоозащитник, многих животных бьют, из-за чего они получают реальные и психотравмы, также их морят голодом, лишают права иметь семью и потомство.

«В нашем приюте живут бывшие „цирковые артисты“, которые отработали в шапито по 5—7 лет. Дрессировщики называют их „своими детьми“. Но, отдав в приют, даже не навещают, не интересуются их судьбой. Обезьяны, еноты, страусы эму, носухи становятся неликвидом, как только перестают приносить деньги. Еще печальнее судьба крупных животных: медведей, тигров и львов — их шкуры стоят как маленький котенок льва или тигра. Животных губят и покупают нового зверя», — рассказал Даллакян.

Зоозащитники уже не раз отмечали различные нарушения в содержании диких животных. Но наказания никто не понес. Владельцу передвижного шапито-цирка могут выписать штраф в 5 тысяч рублей. Его окупит продажа четырех-пяти билетов — цены на представление не опускаются ниже 800 рублей.

Чтобы не было нарушений, передвижные цирки с животными требуют запретить. Или хотя бы проводить более тщательные проверки, из-за которых этот вид бизнеса станет убыточным. Проверять нужно не только условия жизни и работы животных, но и техническое состояние шапито (иногда трибуны рушатся, падает купол) на соответствие цирка нормам антитеррористической безопасности.

«Если замучить шапито проверками, то они буду знать, что на Южный Урал на гастроли лучше не ехать. Так уже было в Свердловской области после того, как мы забрали там тигренка Жорика», — говорит Даллакян.

В ближайших планах зоозащитников — выдавить из Челябинска цирк шапито у Торгового центра и прикрыть аналогичный передвижной цирк в Златоусте.

«В цирках Европы выступления диких животных запрещены. В Америке эта тема отдана на усмотрение разных штатов. Самый успешный цирк мира — Cirque du Soleil — обходится без животных. Наша задача — сделать российский цирк таким же», — говорит исполнительный директор Фонда зоозащиты «Спаси меня» Екатерина Карпенко.

Сейчас Госдума РФ собирается принять закон о запрете гастролей передвижных зоопарков, дельфинариев и цирков шапито. Зоозащитники говорят, что принимать закон в таком виде опасно. Нельзя закрыть все подобные заведения разом, так как животных нельзя будет пристроить в приюты — ребцентров в нашей стране не хватает. Тогда владельцы животных начнут их усыплять.

«Пора заканчивать с этим безобразием. Но гайки нужно закручивать постепенно. Мы предлагаем Заксобранию области запретить гастроли передвижных цирков шапито с участием диких животных на территории Челябинской области. Наш регион может стать первым в стране, где действует такой запрет», — отмечает Карен Даллакян.

Зоозащитник также заметил, что хозяева шапито часто обманывают своих зрителей. Например, обещают экзотику — вывести на арену персидских леопардов, а на деле выводят гибридов. Или пишут в рекламе, что в программе участвуют 60 животных, а на деле их будет не больше десятка.

Даллакян полагает, что это делают от бессилия: цирк шапито как бизнес уходит. Если люди хотят посмотреть на диких животных, они включают телевизор или едут в хороший сафари-парк, а смотреть, как над ними издевается дрессировщик, никто не хочет.