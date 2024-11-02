Гардеробщик, вахтер и тайный покупатель: сколько зарабатывают южноуральцы на «ленивой» работе

Доход на этих вакансиях может превышать 100 тысяч рублей в месяц

Работу, на которой не нужно много двигаться, обычно выбирают пенсионеры. Сколько могут зарабатывать сотрудники в этой области, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе hh.ru.

Первым вариантом «ленивой» работы называют гардеробщика. В перерывах между приемом одежды сотрудник этой сферы может смотреть сериалы, заниматься рукоделием или читать книги. Впрочем, в пиковые часы и на этой работе посидеть не получится из-за большого наплыва посетителей. Еще из минусов — зимние куртки и пальто могут быть тяжелыми.

Зарплата сотрудников этой сферы начинается от 20 тысяч рублей, а в дорогих заведениях может доходить до 80—90 тысяч рублей.

Еще одна работа с минимальным количеством движений — вахтер. Эту вакансию обычно выбирают пенсионеры в качестве подработки. Сложность в том, что работать придется посменно, обычно смена занимает 24 часа.

Зарплата начинается от 20 тысяч, но если у соискателя есть удостоверение охранника, доход может вырасти до 120—150 тысяч рублей, сообщают аналитики платформы hh.ru.

Еще одна работа, которая требует минимального количества усилий, — тайный покупатель. В его обязанности входит посещение магазинов или общение с отделами продаж удаленно, проверка магазинов по чек-листу и составление отчета.

Поскольку работа не требует специальных навыков, средняя цена одной проверки — 200—300 рублей. В месяц на такой вакансии можно получать 20—30 тысяч рублей. Но, как отмечают аналитики платформы hh.ru, реальные зарплаты ниже и составляют от семи до десяти тысяч.