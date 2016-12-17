Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-32 °C
завтра
 
-25 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Гало появилось в Челябинске в день зимнего солнцестояния

Гало появилось в Челябинске в день зимнего солнцестояния
гало , Челябинск , природное явление
22.12.2016 18:11:45

Время новостей

Видео
Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 22:08

«Три солнца» виднелись в дневное время при ярком свете.

Зрелищное природное явление вновь порадовало челябинцев. 22 декабря в небе над городом взошло три солнца. Свидетелями гало в дневное время стали жители нескольких районов города.

Ясный морозный воздух вновь позволил жителям города любоваться удивительным природным явлением. Гало или так называемые «три солнца» на несколько часов расположились над Челябинском. Привычные ко всему южноуральцы лишь на секунду подняли к небу глаза.

— Сразу вспомнились все самые страшные фильмы про апокалипсис. Хорошо, что мы знаем, что это такое,— рассказал сайту «Первый областной» пользователь Инстаграм Дарья Глухова.

Напомним, полюбившийся жителям Челябинска эффект гало возвращается не в первый раз. С наступлением зимы над городом снова взошли 3 солнца. Горожане стали свидетелями явления днем 14 ноября.

Читайте также

Общество
Три солнца взошли над Челябинском
Три солнца взошли над Челябинском
похолодание , Челябинск , гало , солнце
14 Ноября 2016, 12:10
Мировые новости
9 мая Меркурий временно «затмил» Солнце
9 мая Меркурий временно «затмил» Солнце
9 мая , Меркурий , затмил , Солнце , транзит
10 Мая 2016, 19:50
Общество
Южноуральцы впервые за полвека увидели полнолуние в солнцестояние
Южноуральцы впервые за полвека увидели полнолуние в солнцестояние
солнцестояние , полнолуние , зрелище
21 Июня 2016, 12:41

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.