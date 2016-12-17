Гало появилось в Челябинске в день зимнего солнцестояния

«Три солнца» виднелись в дневное время при ярком свете.
Зрелищное природное явление вновь порадовало челябинцев. 22 декабря в небе над городом взошло три солнца. Свидетелями гало в дневное время стали жители нескольких районов города.
Ясный морозный воздух вновь позволил жителям города любоваться удивительным природным явлением. Гало или так называемые «три солнца» на несколько часов расположились над Челябинском. Привычные ко всему южноуральцы лишь на секунду подняли к небу глаза.
— Сразу вспомнились все самые страшные фильмы про апокалипсис. Хорошо, что мы знаем, что это такое,— рассказал сайту «Первый областной» пользователь Инстаграм Дарья Глухова.
Напомним, полюбившийся жителям Челябинска эффект гало возвращается не в первый раз. С наступлением зимы над городом снова взошли 3 солнца. Горожане стали свидетелями явления днем 14 ноября.