ГАИ призывает начинающих водителей не садиться за руль 29 апреля

На дорогах Челябинской области будет скользко, как в межсезонье

Во вторник, 29 апреля, погода на Южном Урале будет похожа на зимнюю: синоптики обещают осадки в виде мокрого дождя и снега и колебание температур. Все это может осложнить ситуацию на дорогах, обращается к автолюбителям Госавтоинспекция региона.

«Автомобилистам следует соблюдать меры предосторожности: выбирать пониженный скоростной режим, учитывать состояние дороги и избегать резких маневров», — заявляют в ГАИ.

Водителям с небольшим стажем вождения, а также тем, кто недавно сменил зимние шины на летние, в ГАИ советуют вообще отказаться от управления личным автомобилем.

Ранее синоптики сообщили, что снежный шторм и шквалистый ветер подбираются к Челябинской области.