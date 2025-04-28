Во вторник, 29 апреля, погода на Южном Урале будет похожа на зимнюю: синоптики обещают осадки в виде мокрого дождя и снега и колебание температур. Все это может осложнить ситуацию на дорогах, обращается к автолюбителям Госавтоинспекция региона.
«Автомобилистам следует соблюдать меры предосторожности: выбирать пониженный скоростной режим, учитывать состояние дороги и избегать резких маневров», — заявляют в ГАИ.
Водителям с небольшим стажем вождения, а также тем, кто недавно сменил зимние шины на летние, в ГАИ советуют вообще отказаться от управления личным автомобилем.
Ранее синоптики сообщили, что снежный шторм и шквалистый ветер подбираются к Челябинской области.