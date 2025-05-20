ГАИ на Южном Урале перейдет на усиленный режим работы в дни «Последних звонков»

Возле образовательных учреждений будут дежурить сотрудники полиции

С 23 по 25 мая на Южном Урале пройдут торжественные линейки, посвященные «Последним звонкам». В связи с этим Госавтоинспекция Челябинской области переходит на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность выпускников и всех участников праздничных мероприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В эти дни вблизи школ будут дежурить сотрудники полиции и инспекторы ДПС. В региональном управлении ГИБДД призвали водителей не парковать авто вблизи образовательных учреждений.

«Заранее продумывайте маршруты движения и с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям. Это необходимо для создания безопасных условий для участников торжественных линеек», — призвали в ведомстве.