ГАИ на трассах в Челябинской области переходит на усиленный режим работы

Ограничение движения на трассе М‑5 продлено до вечера

Сотрудники Госавтоинспекции переходят на работу в усиленном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах в Челябинской области.



«В настоящее время в горных районах на территории Челябинской области продолжается снегопад. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме, оказывают помощь участникам дорожного движения и службам дорожного сервиса в расчистке проезжей части»,— говорится в сообщении ведомства.

Напоминаем, что на участке трассы М-5 (от 1548 км до 1871 км) в Челябинской области сегодня, 23 ноября, ограничено движение автобусов, маршрутных и легковых такси, а также большегрузов до 17 часов. Причиной являются мокрый снег, гололед, перепад температуры от −6 до −11 градусов, порывы ветра до 14 м/с.